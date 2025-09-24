クリスピー・クリーム・ドーナツ・ジャパンに、秋らしい旬の人気スイーツを“秋の味覚モンスター”に変身させた、コワかわいい「ハロウィンドーナツ」が登場！人気のチョコ スプリンクルやミニドーナツがハロウィンの装いに変化したドーナツなどがラインナップされます☆ クリスピー・クリーム・ドーナツ「ハロウィンドーナツ」 販売期間：2025年10月8日（水）〜10月31日（金）予定販売店舗：クリスピー・クリーム