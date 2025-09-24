静岡市は「救急車の購入費用に充ててほしい」と市民から5000万円の寄付があったと発表しました。今後救急車の購入費用に活用するということです。静岡市によりますと5日、静岡市内に住む匿名の市民から救急車1台分の購入資金として5000万円の寄付があったということです。寄付をした匿名の市民は今回の寄付について以前、急病で救急搬送され一命をとりとめた経験があったことから「救急車の購入費用として役立ててほしい」などと話