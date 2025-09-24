国連総会のためアメリカ・ニューヨークを訪れているフランスのマクロン大統領がアメリカのトランプ大統領の車列により足止めされ、直接電話で苦言を伝える一幕がありました。22日、国連本部での会合を終えたマクロン大統領は、トランプ大統領の移動に伴う交通規制で一時的に立ち往生しました。現場の警察官に「（トランプ大統領の）車列が見えないなら渡らせてほしい」と交渉しましたがかなわず、テレビカメラの前で、トランプ氏に