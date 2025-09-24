〈「市場や未来を読む力」が問われる世界、問題解決能力を持つ人材の育成が重要〉バブル崩壊後に新卒で証券会社に入り、新規獲得の営業に飛び回ったという。ただ、バブル崩壊後で消費者は損失を抱えており、厳しい環境のため、2年で区切りを付け、後に合併する三幸商事に転職する。九州支店で27年間、大豆と飼料を取り扱い、5年前に執行役員として本社に移り、2年後に取締役となる。6月10日付で代表取締役社長に就任した。大豆の商