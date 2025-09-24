県は生まれてから健康に生活できる期間を「お達者年齢」として県内の市町別にとりまとめ公表しました。お達者年齢とは介護を受けたり病気で寝たきりになったりせず、自立して健康に生活できる期間を指しています。県は2023年のお達者年齢を今月公表し、県全体の平均では男性は80.2年、女性は84.3年だったということです。また市町別のトップは男性が川根本町で82.1年、女性は湖西市で85.5年でした。また、こうしたお達者年齢が長い