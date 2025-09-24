「白いブランコ」のヒットなどで知られる兄弟デュオ、ビリー・バンバンの兄、菅原孝さんが１１日、肺炎のため東京都内の病院で死去した。８１歳だった。葬儀は近親者で済ませた。喪主は妻、けい子さん。東京都出身。弟の進さんとビリー・バンバンを結成し、１９６９年に「白いブランコ」でデビュー。兄弟ならではの息の合ったハーモニーで人気を呼び、７２年、「さよならをするために」がヒットし、ＮＨＫ紅白歌合戦にも出場し