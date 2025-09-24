＜大相撲九月場所＞◇十一日目◇24日◇東京・両国国技館【映像】“ポツン”と鎮座するミュージシャンの姿残すところ千秋楽まであと5日となった大相撲九月場所十一日目。この日の序ノ口最初の取組前ということもあり、ほぼ客の姿が見られない向正面の客席に“ポツン”と座るミュージシャンの姿を中継カメラが捉えた。まさかの光景に「さすがに目立つでしょ」「朝からお姿が」「ビックリしたw」など驚きの声が相次いで寄せられた。