アメリカのトランプ大統領は23日、ロシアのウクライナ侵攻を巡り、「ウクライナは戦って勝利し、元の全ての領土を取り戻す立場にあると思う」と訴えました。トランプ大統領は自身のSNSで「ウクライナはEU＝ヨーロッパ連合の支援を受けて戦って勝利し、元の全ての領土を取り戻す立場にあると思う」と投稿しました。トランプ氏はこれまで「ウクライナには勝ち目はない」などと訴え、領土割譲をちらつかせながら、和平交渉の仲介を継