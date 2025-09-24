なにわ男子の大西流星（２４）が２４日、都内でボディケアブランド「ＳＡＢＯＮ（サボン）」のイベント「ＳＡＢＯＮＮＯＩＲＤｉｓｃｏｖｅｒｙＬｏｕｎｇｅ」オープニングセレモニーに参加した。黒のクールな装いで登場。「全身ブラックのコーデは私服でもあまりない。衣装でもカラフルな衣装が多いんですけど、今日はちょっと大人っぽく、胸元を少し開きめでネックレスをしたりとか、レザーな感じで背筋が伸びる」とこ