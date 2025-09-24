フリーアナウンサーの赤江珠緒さんが、TBSラジオの平日帯の人気番組『たまむすび』のパーソナリティを終え、人生の比重を大きく変えたのは48歳の時。【画像】帯番組を手放して2年半…赤江珠緒さん今に迫る当時、番組内で決断の理由を問われた赤江さんは、時間という言葉を繰り返し口にしながら、こんなふうに胸の内を明かしていた。「5歳の娘は、まだ時計を読めない。それは、時間の概念がまだないという、人として限られた、