23日夜、金沢市の住宅街で道路の一部が沈み込み、近くの路面から水が流れ出ているのが確認されました。23日午後8時15分ごろ、金沢市田上新町の住宅街で「道路脇のひびから水が出ている」と、近くに住む人から消防に通報がありました。消防によりますと、現場のアスファルト製の道路は幅5メートルほどで、およそ5メートルにわたって沈み込んだ箇所が複数確認されたということです。形状は円形で大きいもので直径およそ50センチ、深