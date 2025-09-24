カゴメは、「野菜生活 100 本日の逸品 岡山ピオーネミックス」を10月21日から12月下旬まで期間限定で発売する（在庫がなくなり次第、販売終了）。「野菜生活 100」季節限定シリーズは、日本各地で愛されてきた特産物を見つけ、地域の美味しさを全国の人々に楽しんでもらう“地産全消”をコンセプトとしている。その中でも「野菜生活 100 本日の逸品」シリーズは、果実のピューレーを贅沢に使用し、濃厚な味わいと豊かな香りを楽し