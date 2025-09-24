マム・トゥーディーが、ニューシングル「Daylight Dreaming」を本日9月24日にリリースした。 （関連：The Smashing Pumpkinsは今も“生きている”ことを実感ーー往年のメンバーも揃った25年ぶり日本武道館公演） 本楽曲は、今年リリース予定のアルバムからの第4弾シングル。落ち着いた雰囲気のメロウなナンバーで、サビの〈Stay daylight dreaming coz your luck is