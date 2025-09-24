国土交通省は、岡山市内の交通事業者による共同経営を独占禁止法特例法に基づき認可した。岡山電気軌道、両備ホールディングス、中鉄バス、下津井電鉄、備北バスの5社が8月29日に申請していた。10月1日から2030年3月31日にかけて、岡山市内の計画区域内を運行する路線バスや路面電車の運賃を同額にする。運賃は路線バス、路面電車ともに160円となる。いずれも最大40円引き上げとなる。