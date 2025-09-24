Loco Partnersは、宿泊予約サービス「Relux」の宿泊予約でポイントを最大10,000ポイント還元するキャンペーンを開催している。期間内にエントリーし、1泊3万円（税込）以上の宿泊予約をした人が対象で、抽選で5名にPontaポイントを10,000ポイント、20名に1,000ポイント、その他全員に300ポイントを進呈する。エントリー期間は9月13日午前10時から10月13日まで、予約期間は11月29日まで、宿泊期間は11月30日チェックアウト分まで。