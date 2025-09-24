戸郷は鬼門のマツダでの登板で粘れなかった（C）産経新聞社開幕投手を務めた巨人・戸郷翔征が波に乗れない。9月23日の広島戦（マツダ）に先発した戸郷は4回65球を投げて、5安打4失点で9敗目を喫した。【動画】まさにリアル二刀流！山崎伊織が沸かせた圧巻の打撃シーン初回、先頭の中村奨成にカーブを捉えられ、左翼線二塁打を打たれ2死一、二塁の形を作られると5番・末包昇大に三塁線を破られる2点適時二塁打を許す。さら