先月（8月）31日夜、香川県丸亀市で軽乗用車を運転中に別の軽乗用車に追突し、4人にけがをさせたにもかかわらずそのまま逃げた疑いで、丸亀市の男がきょう（9月24日）逮捕されました。 過失運転傷害と救護義務違反などの疑いで逮捕されたのは、丸亀市土器町の無職の男（27）です。警察によりますと男は、先月31日午後7時40分ごろ、丸亀市天満町の主要地方道・丸亀詫間豊浜線で、軽乗用車を運転中、丸亀市の男性（34）が運転する軽