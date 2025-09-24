セブン‐イレブン･ジャパンは、クリスマスケーキとオードブル、クリスマスチキン、ワインなど約50品の予約受付を、全国のセブン‐イレブン店舗とセブン‐イレブンのネットサービス「セブンミール」で9月15日から開始している。またセブン‐イレブンアプリ会員を対象に、9月15日から11月30日までの間、ネット予約で、一部商品を対象にした10%引きのアプリクーポンをプレゼントするキャンペーンを実施。さらに、12月19日から12月25日