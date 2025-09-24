日本代表の上田綺世と渡辺剛が所属するオランダの名門フェイエノールトは、21日にアウェイで行われたAZ戦を3-3で引き分けた。この試合では、AZのDFヴァウター・フースが、試合中に上田や渡辺をつねったり、叩いたりする行為が大きな物議を醸している。フェイエノールトのOBでもある元オランダ代表FWピエール・ファンホーイドンクは、「このVAR時代において、彼はエールディビジで最も卑怯な選手だ。あのつねりは勝利へのメンタリテ