グーグルは、AIアシスタント「Gemini」がGoogle TVで利用できるようになったと発表した。まずはTCLの「QM9Kシリーズ」から、英語（米国およびカナダ）およびフランス語（カナダ）での提供を始める。 今後、Geminiはさらに多くのGoogle TVデバイス、地域、言語で利用できるようになるとのこと。今年後半には「Google TV Streamer」「Walmart onn. 4K Pro」、2025年モデルのハイセンス「U7」「U8」「UX」、2025