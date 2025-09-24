長崎市の小学校に勤務する20代の男性教諭が、諫早市内で飲酒運転をしたとして警察の捜査を受けていることが分かりました。 飲酒運転を行ったとして警察の捜査を受けているのは、長崎大学教育学部附属小学校に勤務する20代の男性教諭です。 長崎大学によりますと男性教諭は、今月19日に飲酒後、翌20日に自家用車を運転し、諫早市内の路肩で駐車して寝ていました。 午前4時頃、警察の職務質問を受け、呼気からアルコ