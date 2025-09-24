出産した赤ちゃんをゴミ箱に遺棄して殺害しようとした罪に問われている女が、初公判で起訴内容を認めました。北川望歩被告（23）は2024年6月、東京・練馬区のマンションで出産した赤ちゃんを隣接するアパートのゴミ箱に置き去りにして殺害しようとした罪に問われていて、24日の初公判で、起訴内容を認めました。検察側は、冒頭陳述で「赤ちゃんが生きている可能性を認識しながらビニール袋に入れた」「犯行後に『赤ちゃん捨てる