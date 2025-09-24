ロッテは24日、9月30日の楽天戦（ZOZOマリンスタジアム、18時00分試合開始）の試合後に、今シーズン限りで引退を発表した美馬学投手の引退セレモニーを実施することになったと発表した。セレモニーでは、現役生活15年間を振り返るスペシャルムービーの上映やご挨拶、グラウンド一周を予定。その他、センターバックスクリーンへの美馬学投手の背番号である「15」のフラッグ掲揚や球場正面の装飾が美馬学投手の特別デザインに変