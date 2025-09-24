Stray Kidsのヒョンジンが、洗練された秋ファッションで唯一無二のオーラを放った。【写真】ヒョンジン、“色気ダダ漏れ”のメガネ姿ヒョンジンは9月24日午前、自身がグローバルアンバサダーを務める「Versace（ヴェルサーチ）」のファッションショーに参加するため、仁川（インチョン）国際空港を通じて、イタリア・ミラノに出国した。ヒョンジンは、ブラックのレザージャケットにヴィンテージ感のあるデニムを合わせ、シンプルな