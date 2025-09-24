◇MLB ダイヤモンドバックス-ドジャース(日本時間24日、チェイス・フィールド)テオスカー・ヘルナンデス選手が大谷翔平選手の勝ち投手につながる大きな打点を挙げました。2回、T・ヘルナンデス選手が先頭打者でレフトスタンドへ運ぶ特大弾で先制。6回にも大谷選手とフレディ・フリーマン選手が四球で2アウト1・2塁のチャンスを迎えると、打席に立ったT・ヘルナンデス選手が2球目のカットボールを振り抜き長打を記録。走者一掃の2点