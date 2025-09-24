26年前の高潮災害で12人が亡くなった宇城市不知火町（しらぬいまち）の松合地区で、9月24日朝、慰霊の法要が営まれました。 【写真を見る】高潮で12人が命落とす 熊本・不知火高潮被害から26年「後世に伝える」慰霊の法要 松合地区での法要には、遺族や地域住民など30人あまりが集まり、読経の中、焼香をして慰霊碑に手を合わせました。 この高潮災害は1999年9月24日未明、最大瞬間風速66.2mの台風18号の影響で高潮が松合地区