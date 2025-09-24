【（Switch2用）Type-C 有線LANアダプタ】 10月2日 発売予定 価格：2,728円 コロンバスサークルは「（Switch2用）Type-C 有線LANアダプタ」を10月2日に発売する。参考価格は2,728円。 本製品はNintendo Switch 2のUSB Type-Cポートに接続し、有線LANを使用可能にするアダプター。上部、下部どちらのUSBポートにも接続でき、安定して通信を楽しめる。