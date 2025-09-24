歌手の工藤静香がヘルシーな朝食を披露した。２４日にインスタグラムのストーリーズを更新し、「軽ブレ軽いブレックファースト」と投稿。木製の皿にバナナやヨーグルトなどを乗せた食卓アップした。続けて「グリークヨーグルトマーマレードはちみつポイントはバジル試してみてください！」とおすすめの食べ方も伝えた。工藤は２０００年１２月５日、当時ＳＭＡＰの木村拓哉と結婚。０１年の５月に長女・Ｃｏｃｏ