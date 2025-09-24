◆イースタン・リーグヤクルト―巨人（２４日・戸田）巨人は２４日、イースタン・ヤクルト戦のスタメンを発表した。先発は又木鉄平投手で山瀬慎之助捕手とバッテリーを組む。打線ではエリエ・ヘルナンデス外野手、フリアン・ティマ外野手、荒巻悠内野手がクリーンアップに入った。巨人のスタメンは以下の通り。１番・中堅重信２番・二塁宇都宮３番・左翼ヘルナンデス４番・一塁ティマ５番・三塁荒巻