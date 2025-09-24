◆米大リーグカブス７―９メッツ（２３日、米イリノイ州シカゴ＝リグレーフィールド）カブスの鈴木誠也外野手が２３日（日本時間２４日）、本拠のカブス戦に「３番・右翼」でスタメン出場し、６試合ぶりの打点を挙げた。試合は７―９で敗れ、５連敗となった。鈴木は６―７で迎えた６回２死一、二塁で、下手投げ右腕ロジャースの直球を中前へはじき返し、７―７の同点に追いついた。７―９と勝ち越されて迎えた８回２死の第５