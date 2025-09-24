名古屋大学博物館で、光を発する生き物たちの生態を紹介する特別展が開かれています。特別展は、名古屋市内にも生息するヘイケボタルをはじめ、緑地から深海まで様々な場所にいる発光生物や植物を紹介しています。会場では、生きたヘイケボタルを暗闇の中で展示し、オスとメスの発光パターンの違いを見ることができるほか、標本やパネルなどを通じ、光を発する神秘的な生物の多様性と美しさに触れることができます。