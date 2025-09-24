阪神の主砲・佐藤輝明（26）がモヤモヤしている。【もっと読む】指揮官が密かに温める虎戦士「クビ切りリスト」…井上広大ら中堅どころ3人、ベテラン2人が対象か22日に39号を放ち、阪神の日本人選手では金本知憲以来となる40号に王手をかけたものの、23日のDeNA戦は4タコ2三振。17、18日の広島戦で2試合連続ベンチメンバーから外れ、19日のDeNA戦から戦線復帰したが、そこからの5試合で18打数2安打、打率.111とからっきしなの