日本ハムの逆転優勝がかすみ始めた。【もっと読む】新庄監督の去就は“白紙”と強調…日本ハム井川伸久オーナー意味深発言の真意23日の楽天戦で0-7と大敗。本拠地最終戦の先発に抜擢された台湾の孫易磊が2回3安打3失点で早々に降板し、後を受けたリリーフ陣も失点を重ねた。エースの伊藤大海をプロ初の中4日で投入した前日も0-2のゼロ封負け。勝負手が実らなかった新庄剛志監督は試合後の会見をキャンセルし、「あした！あし