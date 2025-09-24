台風18号の影響で、台湾東部・花蓮県できのう、せき止め湖から水があふれ出し、下流で冠水や浸水など深刻な被害が発生しました。消防隊員らが夜通しで救助活動を行いましたが、台湾当局によりますと、これまでに14人が死亡、124人の行方がわかっていないということです。台風18号は現在、香港周辺に位置し、深セン市などでも交通機関に影響が出ているということです。