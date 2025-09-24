大阪・関西万博、国連パビリオン、テーマは「United for a Better Future: 人類は団結したとき最も強くなる。」35の国連諸機関、および15の国連事務局の部局が一丸となり、国連全体の活動を紹介する展示や、イベントを開催されております。国連とは、名前は聞いた事があるけれど、どのような取り組みをしており、どのような団体なの？と思っておられる方もたくさんいらっしゃるかと思います。 私自身も、実際どのような活動