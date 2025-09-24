「怖い、やっぱりいらない」と言わせて諦めさせるつもりだった――。そんな父親の作戦が裏目に出て、息子はマウンテンバイクに夢中に。恐る恐る段差を降りていた少年が、6年後には大会に出場するほどのライダーへと成長して華麗な技を披露する様子を紹介するThreadsの投稿が話題を集めています。父にとってはまさに“嬉しい誤算”だったようです。【ビフォーアフター動画】恐る恐る段差を降りていた少年が…6年後の走りに衝撃投稿