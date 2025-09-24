義実家との関係で悩ましいのが、モノをあげたがる義母の存在。本人は良かれと思ってくれているものの、受け取った側は「正直いらない……」と感じてしまうことがありますよね。断るに断れず、家に溜まっていく一方のモノたち。今回は、多くの人が経験している義母からもらった「いらないモノ」について、リアルな声を見ていきましょう。この記事のすべての写真を見る* * * * * * *趣味が合わない「おさがり」に困惑実際にネット上