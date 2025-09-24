収穫の秋を迎え佐渡市では早生りんごの収穫が始まりました。色づきもよく、甘いりんごに仕上がっているといいます。6種類のリンゴを栽培する佐渡市のリンゴ園では「サンつがる」の収穫が最盛期を迎えています。ことしは夏場の水不足で実は小ぶりですが、甘く、おいしいリンゴに仕上がっているといいます。9月に入り、夜の気温が下がったことから色づきも進んでいます。ミライサトりんご園伊藤 毅さん「つがるは酸味もありつつそ