2022年8月に堺市西区で、女子大学生（当時20）が犠牲となった刺殺事件。被告の男（26）に懲役20年を言い渡した1審判決から1年半あまりを経て、控訴審の第1回公判が行われました。被告の男（26）の弁護人は「動機の認定に誤りがある」として、“量刑不当”を訴えました。（松本陸）ベランダから飛びおりた被害女性を…階段を駆けおり執拗に刺す1審判決によりますと、山本巧次郎被告（26）は2022年8月、堺市西区の路上で、