2026年2月末で閉店する名鉄百貨店で、これまで開催した物産展で上位の売上を誇った「うまいもの」を集めた催しが、9月24日から始まりました。「秋の全国逸品うまいものまつり」は、名鉄百貨店でこれまで開催された各地の物産展で、売り上げ上位にランクインした店など42店舗が出店しています。仙台名物・牛タンの弁当は、歯ごたえ十分の極太牛タンなどが入った、ここでしか食べられない特別な逸品です。毎回長い行列ができる