三重県熊野市の丸山千枚田でヒガンバナが見頃を迎え、秋の訪れを感じさせています。日本の棚田百選にも選ばれた熊野市紀和町の丸山千枚田では、地元の農家が棚田の風景に彩りを添えようと、ヒガンバナを30年ほど前から大切に育てています。今年も、畦道などに咲いたおよそ1万本の可憐な花が棚田を赤く染めています。その名の通り秋の彼岸に見頃を迎えますが、今年は猛暑の影響で例年より5日ほど遅く咲き始めたため、この美