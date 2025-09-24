ニューストップ > 国内ニュース > 女児らが盗撮された事件で、調査報告書が作成されず 兵庫・姫路市 兵庫県 盗撮 時事ニュース MBSニュース 女児らが盗撮された事件で、調査報告書が作成されず 兵庫・姫路市 2025年9月24日 12時5分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと スイミングスクールでインストラクターの男が女児らを盗撮した事件 スクール側は事件後に社内調査をするも報告書が作成されていなかったと判明 被害者の両親は「ただきちんと対応してほしいという思いだけです」と話した 記事を読む おすすめ記事 メンバー5人目は千歳市立の中学校教諭 女の子盗撮し共有…男逮捕 名古屋市の教員ら児童盗撮事件 2025年9月18日 16時8分 「要件が満たせない」検察に”危険運転での起訴を見送った理由”を聞く 酒田市の女性中学生がはねられ意識不明になった事故 警察が危険運転を訴えるも実らず（山形） 2025年9月18日 20時6分 「態度が生意気だったのでボコボコにした」女子高校生が面識のない10代女性を駅に呼び出して暴行した疑いで逮捕…被害女性は難聴など全治6カ月の重傷 新潟 2025年9月17日 22時0分 【独自】車を追い抜き女子中学生をはねた男を、検察は”過失運転傷害”の罪で起訴 ”危険運転”での起訴は見送り…中学生は未だ意識不明（山形・酒田市） 2025年9月17日 19時55分 ＜仲間外れ＞高学年女子、仲良しグループからハブられてしまいました…積極的に声をかけるほうがいい？ 2025年9月23日 19時25分