24日、なにわ男子の大西流星さんが、新商品「フェイスポリッシャー クラリファイング」の発売を記念した『SABON NOIR Discovery Lounge オープニングセレモニー』に登壇しました。【写真を見る】【なにわ男子・大西流星】父の顔は「ほぼ一緒」「お父さんと美容トークする日が来るとは」楽しそうに語る新商品に合わせ、全身ブラックコーデで登場した大西さん。“全身ブラックは、私服でもあまりない。衣装でもカラフルな衣装が多い