長野・池田町の神社で23日夜、山車が横転し、乗っていた子ども5人がけがをしました。23日午後9時ごろ、池田町の池田八幡神社の境内で、高さ約4メートルの山車が横転しました。山車には大人と子どもあわせて21人が乗っていて、このうち9歳から14歳の子ども5人が軽いけがをしました。目撃した関係者は、当時の状況について「ちょっとスピード出し過ぎかなと思って見ていた。カーブを曲がる時に少し斜めになって、あっと思ったらバタ