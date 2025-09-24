兵庫県尼崎市で20代の男性を連れ去ったとして暴力団関係者らが逮捕されていたことが分かりました。男性は行方不明となっていて警察は数人を殺人の疑いで24日、再逮捕する方針です。捜査関係者によりますと、逮捕監禁などの疑いで逮捕されたのは、大阪市内を拠点とする指定暴力団の関係者の男ら10人です。男らは今年6月、兵庫県尼崎市の路上で20代の男性を無理やり車に乗せて連れ去り、監禁した疑いなどがもたれています。男性の叫