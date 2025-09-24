男性から学費の支払いを装って現金をだまし取った疑いで、25歳の女が逮捕されました。女の携帯電話からは「頂き女子りりちゃん」事件と同じようなマニュアルが見つかっています。逮捕された江幡菜桜容疑者（25）は去年3月、中野区の自宅マンションで、会社員の男性（50代）に「大学の学費を滞納している。払えなかったら除籍になる」などとうそをつき、現金56万円をだまし取った疑いがもたれています。警視庁によりますと、江幡容