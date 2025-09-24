次の自民党総裁をめぐる選挙戦は3日目を迎え、24日は午後から候補者同士の討論が行われます。国会記者会館から、フジテレビ政治部・菊池俊匠記者が中継でお伝えします。23日までは自民党本部での会見などが中心でしたが、24日は外部での討論会や街頭演説が行われ、候補者同士の応酬が注目されます。午前中は、地元の党員に対して影響力を持つ、落選した元議員との意見交換会に5人の候補が順に出席し、支持を訴えています。小林元経