東京・江戸川区の路上で男女3人が2人組に催涙スプレーのようなものをかけられ、3人がけがをしました。2人組は現場から逃走しています。【映像】騒然とする現場の様子午前10時すぎ、江戸川区東小岩の路上で「店の人に催涙スプレーをかけた」などと目撃した人から110番通報がありました。警視庁などによりますと、路上にいた男女3人が突然2人組に催涙スプレーのようなものをかけられました。3人は病院に搬送される予定ですが意