日本バスケットボール協会の新理事候補に、男子Bリーグ1部（B1）宇都宮の主将、田臥勇太選手（44）と、女子日本代表のエースとして長年活躍したWリーグ・トヨタ自動車の大神雄子監督（42）が挙がっていることが24日、分かった。