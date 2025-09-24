トランプ大統領は23日、ロシアのウクライナ侵攻を巡り、「ウクライナは勝利し、全ての領土を取り戻す立場にある」と訴えました。トランプ氏は自身のSNSで「ウクライナはEU（ヨーロッパ連合）の支援を受けて戦って勝利し、元の全ての領土を取り戻す立場にあると思う」と投稿しました。トランプ氏はこれまで「ウクライナには勝ち目はない」として領土割譲をちらつかせながら、和平交渉の仲介を継続する考えを示してきましたが、姿勢